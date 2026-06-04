Na današnji dan, 4. jun: Raketa "Arijana 5" eksplodirala 40 sekundi posle lansiranja, umro komičar Nino Manfred...

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan, 4. jun: Raketa "Arijana 5" eksplodirala 40 sekundi posle lansiranja, umro komičar Nino Manfred...
Na današnji dan, 4. juna, dogodilo se: 1133. Nemački kralj Lotar II (Lothair) krunisan je za rimskog cara tokom pohoda na Rim, koji je preduzeo da u Rim vrati prognanog papu Inoćentija II. 1783. Francuski pronalazači braća Etjen (Etienne) i Žozef Mongolfje (Joseph Montgolfier) prvi put su javno prikazali letenje balonom punjenim zagrejanim vazduhom. 1798. Umro je italijanski avanturista Đovani Kazanova de Saingalt (Giovanni Casanova, Saingalt). Tokom burnog života
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