Savet EU odobrio otvaranje pojedinačnih pregovora o ukidanju rominga - i Srbija na listi

Savet Evropske unije odobrio je otvaranje pojedinačnih pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Srbijom o proširenju evropskog sistema „Roming kao kod kuće“ na države i entitete sa Zapadnog Balkana.

Cilj je da građani i privreda, kada putuju između EU i zemalja regiona, mogu da koriste mobilne usluge bez dodatnih troškova rominga, pod istim uslovima kao kod kuće, saopštio je Savet EU. Sistem „Roming kao kod kuće“ trenutno važi u Evropskoj uniji, zemljama Evropskog ekonomskog prostora Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj, kao i u Moldaviji i Ukrajini. “Današnja odluka o otvaranju pregovora o proširenju oblasti “Roming kao kod kuće” na Zapadni Balkan šalje jasan