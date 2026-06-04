Savet EU odobrio otvaranje pojedinačnih pregovora o ukidanju rominga - i Srbija na listi

N1 Info pre 1 sat  |  Nikola Radišić
Savet EU odobrio otvaranje pojedinačnih pregovora o ukidanju rominga - i Srbija na listi

Savet Evropske unije odobrio je otvaranje pojedinačnih pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Srbijom o proširenju evropskog sistema „Roming kao kod kuće“ na države i entitete sa Zapadnog Balkana.

Cilj je da građani i privreda, kada putuju između EU i zemalja regiona, mogu da koriste mobilne usluge bez dodatnih troškova rominga, pod istim uslovima kao kod kuće, saopštio je Savet EU. Sistem „Roming kao kod kuće“ trenutno važi u Evropskoj uniji, zemljama Evropskog ekonomskog prostora Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj, kao i u Moldaviji i Ukrajini. “Današnja odluka o otvaranju pregovora o proširenju oblasti “Roming kao kod kuće” na Zapadni Balkan šalje jasan
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