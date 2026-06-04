Vučić o deportovanim putnicima: To nisu kriminalci, neko iz mog okruženja doneo vrlo lošu političku procenu

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Vučić o deportovanim putnicima: To nisu kriminalci, neko iz mog okruženja doneo vrlo lošu političku procenu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje N1 da li su bezbedonosne službe Srbije proverile osobe koje su juče deportovane iz Crne Gore, kazao je da to nisu kriminalci i da je problem mogao lakše da se reši da mu je neko rekao "sklonite te momke" koji su, kako kaže, bili tu da bi njemu bilo lepo. "Ja bih danas potpuno drugačije istupao, došao bih ovde i rekao izvinjavam se našim domaćinima zbog gluposti koje je neko napravio. Neko je od mojih
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