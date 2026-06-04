Brnabić: Ubeđujem Vučića da ne ide u Crnu Goru, ali on ni da čuje

Nedeljnik pre 1 sat
Brnabić: Ubeđujem Vučića da ne ide u Crnu Goru, ali on ni da čuje
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u sredu kasno uveče da je pokušala da priča sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o tome da odustane od putovanja u Tivat, na Samit EU-Zapadni Balkan, ali da „on za to ne želi ni da čuje“. „Ja sam trenutno na večeri sa Vučićem i Koštom, ali više sam na telefonu nego na večeri, ozbiljno sam zabrinuta. Pokušala sam da pričam s Vučićem, ali predsednik ne želi ni da čuje da odustane od puta u Crnu Goru. On se
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