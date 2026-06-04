Merc i Makron u Tivtu pokreću inicijativu za postepeni prijem Zapadnog Balkana u EU

Nemački kancelar Fridrih Merc i predsednik Francuske Emanuel Makron nameravaju da na samitu Evropska unija-Zapadni Balkan i Moldavija u Tivtu pokrenu novu inicijativu koja je ubrzati integraciju zapadnobalkanskih zemalja kandidata u EU.

U zajedničkom dokumentu o stavu (position paper), vlade u Berlinu i Parizu se zauzimaju za prve korake u integraciji i pre punopravnog članstva, kako bi se proces integracije ubrzao, piše danas agencija dpa. Ispunjenje određenih kriterijuma za prijem biće, prema tom dokumentu, nagrađeno privilegovanim pristupom na zajedničko evropsko tržište i slanjem posmatrača u evropske institucije. „Politici proširenja je potreban novi zamah“, piše u dokumentu Berlina i Pariza,