Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Nedeljnik pre 2 sata
Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Države članice Upravnog odbora Saveta za primenu mira (PIC) u Bosni i Hercegovini (BiH) nisu tokom dvodnevnog zasedanja u Sarajevu postigle konsenzus u vezi sa imenovanje novog visokog predstavnika u BiH, potvrđeno je za sarajevski portal Kliks (Klix.ba) iz diplomatskih krugova.

U tekstu se navodi da će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna, do kada će na toj funkciji ostati Nemac Kristijan Šmit, koji je nedavno pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) podneo ostavku na tu funkciju. Na sednici Upravnog odbora PIC-a rasprava se vodila o dva kandidata, italijanskom diplomati Antoniu Zanardiju Landiju i francuskom diplomati Reneu Trokazi. Landija je predložila Italija uz podršku SAD-a, dok je Trokaza predložila
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