(Foto) Srušio se avion u Hrvatskoj, najmanje četvoro poginulih

Najmanje četiri osobe su poginule u padu manjeg aviona na području Medulina, saopštila je istarska policija.

Prema zasad dostupnim informacijama, za još dve osobe se traga, navedeno je u saopštenju Policijske uprave istarske. Dodaje se da je policija dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina primila oko 11.20 sati, kada su na mesto događaja upućene sve hitne službe. Dojavu o padu manjeg sportskog aviona dobio je i Županijski vatrogasni operativni centar Pula, koji je na intervenciju uputio sedam vatrogasaca sa tri vatrogasna