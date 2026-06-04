(Foto/vidio) Izborna konvencija Srpske liste u Leposaviću: "Mi smo poslednja linija odbrane svih Srba na Kosovu"

Newsmax Balkans pre 3 sata
(Foto/vidio) Izborna konvencija Srpske liste u Leposaviću: "Mi smo poslednja linija odbrane svih Srba na Kosovu"

U Domu kulture "Sava Dečanac" u Leposaviću održana je izborna konvencija Srpske liste, sa koje je poručeno da su predstojeći izbori najvažniji za Srbe na Kosovu.

Predstavnici Srpske liste pozvali su okupljene da u nedelju u što većem broju izađu na glasanje i daju podršku njihovoj listi. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek, obraćajući se okupljenima, rekao je da ne sme biti podela i da Srbi moraju zajedno da podrže Srpsku listu i tako sačuvaju svoj garant opstanka i vezu sa državom Srbijom. "Veliko vam hvala što podržavate najveću, najbolju i jedinu srpsku stranku na Kosovu. Srpska lista nije samo partija i politička
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