(Foto/vidio) Izborna konvencija Srpske liste u Leposaviću: "Mi smo poslednja linija odbrane svih Srba na Kosovu"

U Domu kulture "Sava Dečanac" u Leposaviću održana je izborna konvencija Srpske liste, sa koje je poručeno da su predstojeći izbori najvažniji za Srbe na Kosovu.

Predstavnici Srpske liste pozvali su okupljene da u nedelju u što većem broju izađu na glasanje i daju podršku njihovoj listi. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek, obraćajući se okupljenima, rekao je da ne sme biti podela i da Srbi moraju zajedno da podrže Srpsku listu i tako sačuvaju svoj garant opstanka i vezu sa državom Srbijom. "Veliko vam hvala što podržavate najveću, najbolju i jedinu srpsku stranku na Kosovu. Srpska lista nije samo partija i politička