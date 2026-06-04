Vlada Srbije pomaže građanima pogođenim snežnim nevremenom

Newsmax Balkans pre 8 minuta
Vlada Srbije pomaže građanima pogođenim snežnim nevremenom

Vlada Srbije usvojila je na sednici Zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve nabavi i bespovratno isporuči male kućne aparate i belu tehniku jedinicama lokalne samouprave koje su na dan 12. januar 2026. godine imale proglašene vanredne situacije zbog snežnih padavina.

Procenjeno je da je za ove namene potrebno 33.000.000 dinara sa PDV, navodi se u saopštenju vlade. Građanima koji su tada bili pogođeni snežnim padavinama, kako je saopšteno, mali kućni aparati i bela tehnika biće isporučeni na osnovu spiskova koje su jedinice lokalne samouprave dostavile Republičkoj direkciji za robne rezerve.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Vlada usvojila Uredbu o prometu hleba: Cena "Save" ostaje 65 dinara, nova pravila za prehrambene proizvode

Vlada usvojila Uredbu o prometu hleba: Cena "Save" ostaje 65 dinara, nova pravila za prehrambene proizvode

Newsmax Balkans pre 5 sati
Jednokratna pomoć građanima kojima je ugrožen životni standard, na teritoriji opštine Trgovište

Jednokratna pomoć građanima kojima je ugrožen životni standard, na teritoriji opštine Trgovište

Nova ekonomija pre 7 sati
Vlada Srbije odlučila: Mali kućni aparati i bela tehnika besplatno za ove građene, evo po kojim spiskovima i šta je razlog

Vlada Srbije odlučila: Mali kućni aparati i bela tehnika besplatno za ove građene, evo po kojim spiskovima i šta je razlog

Blic pre 7 sati
Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Biznis.rs pre 7 sati
Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period 2026–2028

Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period 2026–2028

In medija pre 7 sati
Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Insajder pre 8 sati
Vlada: Pomoć građanima koji su bili pogođeni vanrednim situacijama zbog snega

Vlada: Pomoć građanima koji su bili pogođeni vanrednim situacijama zbog snega

RTV pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PDVVlada Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Rektor Đokić na Univerzitetu Sapienca u Rimu: Tri oblika represije sa kojom se suočava Univerzitet u Beogradu

Rektor Đokić na Univerzitetu Sapienca u Rimu: Tri oblika represije sa kojom se suočava Univerzitet u Beogradu

Danas pre 33 minuta
Mandić: Crna Gora je i sada srpska država, savest mi je čista

Mandić: Crna Gora je i sada srpska država, savest mi je čista

Danas pre 33 minuta
Velika inovacija u porodilištu: Automehaničar osmislio uređaj koji olakšava porođaj

Velika inovacija u porodilištu: Automehaničar osmislio uređaj koji olakšava porođaj

Danas pre 2 sata
Studenti i građani u Nišu protestom zatražili vraćanje tri departmana Filozofskom fakultetu

Studenti i građani u Nišu protestom zatražili vraćanje tri departmana Filozofskom fakultetu

Danas pre 2 sata
„Isti obrazac kao u Potočarima“: Ko su ljudi koje je Podgorica proterala pred Vučićev dolazak?

„Isti obrazac kao u Potočarima“: Ko su ljudi koje je Podgorica proterala pred Vučićev dolazak?

Danas pre 2 sata