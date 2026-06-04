Vlada Srbije pomaže građanima pogođenim snežnim nevremenom

Vlada Srbije usvojila je na sednici Zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve nabavi i bespovratno isporuči male kućne aparate i belu tehniku jedinicama lokalne samouprave koje su na dan 12. januar 2026. godine imale proglašene vanredne situacije zbog snežnih padavina.

Procenjeno je da je za ove namene potrebno 33.000.000 dinara sa PDV, navodi se u saopštenju vlade. Građanima koji su tada bili pogođeni snežnim padavinama, kako je saopšteno, mali kućni aparati i bela tehnika biće isporučeni na osnovu spiskova koje su jedinice lokalne samouprave dostavile Republičkoj direkciji za robne rezerve.