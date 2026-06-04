Vlada usvojila Uredbu o prometu hleba: Cena "Save" ostaje 65 dinara, nova pravila za prehrambene proizvode

Članovi Vlade Srbije usvojili su Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara.

Kako je navedeno u saopštenju Vlade, na sednici je usvojena i odluka o listi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvodima od naročitog značaja za snabdevanje tržišta, kojom je precizirano da je u okviru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda potrebno napraviti podelu na kvarljive proizvode čiji je rok trajanja do 30 dana. Lista proizvoda odnosi se na kućnu hemiju, papirnu i kuhinjsku galanteriju, ličnu higijenu i kozmetiku, kao i pelene. Takođe, na toj