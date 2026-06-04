Vozaču autobusa pozlilo kod Brankovog mosta: Izgubio kontrolu nad vozilom, pa udario u više automobila i ogradu

Newsmax Balkans pre 9 minuta  |  M. D.
Vozaču autobusa pozlilo kod Brankovog mosta: Izgubio kontrolu nad vozilom, pa udario u više automobila i ogradu

Vozaču gradskog autobusa pozlilo je tokom vožnje nešto pre ponoći, usled čega je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u više automobila i ogradu na Brankovom mostu, nezvanično saznaje portal Newsmax Balkans.

U trenutku nezgode autobus nije prevozio putnike, jer se vozač vraćao u garažu. Tokom vožnje iz pravca centra grada ka Novom Beogradu vozaču je pozlilo, usled čega je izgubio kontrolu nad vozilom. Kako saznajemo, autobus je potom udario u vozila ispred sebe, probio razdelnu ogradu i zaustavio se tek nakon udara na suprotnoj strani kolovoza. Povređeni vozač (52) prevezen je na Vojnomedicinsku akademiju ( VMA), gde je zadržan na daljoj opservaciji i pregledima. "On
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