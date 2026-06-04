uživo Izrael i Liban obnovili primirje, Predstavnički dom SAD podržao ograničavanje rata sa Iranom
NIN pre 44 minuta
Najnoviji razvoj događaja na Bliskom istoku nagoveštava mogućnost smirivanja jedne od najozbiljnijih međunarodnih kriza poslednjih godina, iako tenzije između glavnih aktera i dalje ostaju visoke.
Dok diplomatski kontakti između Vašingtona i Teherana dobijaju na intenzitetu, administracija predsednika Donalda Trampa objavila je da su se Izrael i Liban saglasili da obnove i sprovedu prekid vatre, što predstavlja jedan od najznačajnijih političkih pomaka u regionu od početka eskalacije sukoba. Paralelno sa tim, u Vašingtonu je došlo do važnog političkog razvoja. Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja