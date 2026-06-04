uživo Izrael i Liban obnovili primirje, Predstavnički dom SAD podržao ograničavanje rata sa Iranom

NIN pre 44 minuta
uživo Izrael i Liban obnovili primirje, Predstavnički dom SAD podržao ograničavanje rata sa Iranom

Najnoviji razvoj događaja na Bliskom istoku nagoveštava mogućnost smirivanja jedne od najozbiljnijih međunarodnih kriza poslednjih godina, iako tenzije između glavnih aktera i dalje ostaju visoke.

Dok diplomatski kontakti između Vašingtona i Teherana dobijaju na intenzitetu, administracija predsednika Donalda Trampa objavila je da su se Izrael i Liban saglasili da obnove i sprovedu prekid vatre, što predstavlja jedan od najznačajnijih političkih pomaka u regionu od početka eskalacije sukoba. Paralelno sa tim, u Vašingtonu je došlo do važnog političkog razvoja. Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Uživo: Kriza na Bliskom istoku Izrael i Liban uz posredovanje SAD postigli sporazum, sukobi u Gazi se nastavljaju

Uživo: Kriza na Bliskom istoku Izrael i Liban uz posredovanje SAD postigli sporazum, sukobi u Gazi se nastavljaju

Euronews pre 54 minuta
Rubio: Operacija „Epski bes” je završena, Amerika je samo branila komercijalne brodove

Rubio: Operacija „Epski bes” je završena, Amerika je samo branila komercijalne brodove

Politika pre 19 minuta
Rubio: Ratna operacija vojske SAD u Iranu „Epski bes“ okončana

Rubio: Ratna operacija vojske SAD u Iranu „Epski bes“ okončana

Insajder pre 1 sat
Iran preti da će rat biti nastavljen ako se ne prekinu napadi na Bejrut

Iran preti da će rat biti nastavljen ako se ne prekinu napadi na Bejrut

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelBliski IstokVašingtonTeheranPredstavnički domDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Četvoro poginulih u udarima na Krim, ukrajinska PVO oborila 264 drona

Četvoro poginulih u udarima na Krim, ukrajinska PVO oborila 264 drona

RTS pre 4 minuta
Uživo: Rat u Ukrajini - Ukrajinski dron pogodio voz na Krimu: Najmanje jedna osoba poginula

Uživo: Rat u Ukrajini - Ukrajinski dron pogodio voz na Krimu: Najmanje jedna osoba poginula

Euronews pre 4 minuta
Austrija, Portugalija, Trinidad i Tobago, Zimbabve i Kirgistan izabrani za članice Saveta bezbednosti UN

Austrija, Portugalija, Trinidad i Tobago, Zimbabve i Kirgistan izabrani za članice Saveta bezbednosti UN

Euronews pre 4 minuta
Razdor u izraelskom rukovodstvu? Ben-Gvir: "Primirje sa Libanom predstavlja tešku grešku"

Razdor u izraelskom rukovodstvu? Ben-Gvir: "Primirje sa Libanom predstavlja tešku grešku"

B92 pre 4 minuta
Južne članice EU nisu podržale zahtev za strože vize Rusima

Južne članice EU nisu podržale zahtev za strože vize Rusima

Politika pre 4 minuta