Vučić posle sastanka sa Koštom: Odličan i sadržajan razgovor o budućnosti Srbije i EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, koji boravi u radnoj poseti Beogradu, a nakon razgovora ocenio je da je susret bio odličan i sadržajan. „Odličan i sadržajan razgovor sa Koštom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije, nastavku našeg evropskog puta i ključnim izazovima sa kojima se suočavaju Srbija, region Zapadnog Balkana i Evropa u celini“, objavio je Vučić na Instagramu.