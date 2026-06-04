Vučić posle sastanka sa Koštom: Odličan i sadržajan razgovor o budućnosti Srbije i EU

NIN pre 36 minuta  |  Tanjug
Vučić posle sastanka sa Koštom: Odličan i sadržajan razgovor o budućnosti Srbije i EU
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, koji boravi u radnoj poseti Beogradu, a nakon razgovora ocenio je da je susret bio odličan i sadržajan. „Odličan i sadržajan razgovor sa Koštom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije, nastavku našeg evropskog puta i ključnim izazovima sa kojima se suočavaju Srbija, region Zapadnog Balkana i Evropa u celini“, objavio je Vučić na Instagramu.
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