Autobus pun dece iz Kotora stajao satima na srpskoj granici, pušteni da nastave tek posle ponoći: "Odmazda" zbog deportovanja batinaša iz Tivta?

Nova pre 8 minuta
Autobus pun dece iz Kotora stajao satima na srpskoj granici, pušteni da nastave tek posle ponoći: "Odmazda" zbog deportovanja…

Autobus pun dece iz Kulturno-umetničkog društva u Kotoru, zadržan je sinoć, kako saznajemo, na granici sa Srbijom duže od pet sati. Nakon što je grupa muškaraca, bezbednosno interesantnih lica, vraćena u Srbiju sa aerodroma u Tivtu, drumski prevoz na granicama prema našoj državi je stao. Tako je i ovaj autobus, koji je vozio decu preko Srbije do Bugarske na turneju, zaustavljen na granici i pušten tek posle ponoći.

Zbog zadržavanja dece na granici, našem portalu obratilo se više revoltiranih roditelja, koji su sinoć brinuli da li će mališani do jutra ostati na granici ili će ih tokom noći vratiti za Crnu Goru, iako su danas morali biti u Bugarskoj na turneji. Ovaj autobus iz Kotora stigao je na granicu Dračenovac, kod Novog Pazara, sinoć oko 19 časova, pa iako je bio pun male dece, ostao je da stoji do posle ponoći, jer je prelaz, kako je rečeno roditeljima, bio otežan svima
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