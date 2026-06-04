Moćni DGSE u akciji: Ko su francuski špijuni koji su alarmirali Podgoricu zbog sumnjivog čarter leta iz Beograda?

Nova pre 35 minuta
Moćni DGSE u akciji: Ko su francuski špijuni koji su alarmirali Podgoricu zbog sumnjivog čarter leta iz Beograda?

Crnogorski mediji su preneli da su francuske bezbednosne službe navodno upozorile crnogorske vlasti na dolazak čarter leta iz Beograda sa osobama povezanim sa kriminalnim miljeom i Srpskom naprednom strankom.

Francuska kompanija VINCi, koja upravlja aerodromom Nikola Tesla u Beogradu, prva je imala informacije o ovom čarter letu. Preko oficira za vezu javila je francuskoj obaveštajnoj jedinici DGSE(Directorate General for External Security) koja je alarmirala crnogorske organe, naveo je crnogorski portal Antena M. DGSE je alarmirala Podgoricu nakon što je dobila informacije o letu za Tivat uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, na kojem učestvuje i francuski
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