Podvig za nevericu i istoriju Rolan Garosa: Kroz kvalifikacije do finala, ovo teško da će iko ponoviti

Nova pre 1 sat
Podvig za nevericu i istoriju Rolan Garosa: Kroz kvalifikacije do finala, ovo teško da će iko ponoviti

Maja Hvalinska, teniserka iz Poljske i trenutno 114. igračica sveta, plasirala se u finale Rolan Garosa pošto je u polufinalu bila bolja od Dajen Šnajder iz Rusije sa 7:6(4), 6:4.

Hvalinska je do polufinala redom pobeđivala Alis Rame, Karol Mone, Suzan Lamens u kvalifikacijama, a potom Ćinven Ženg, Elis Mertens, Mariju Sakari, Dajen Pari, Anu Kalinskaju pre nego što je na red došao duel sa Šnajder. U prvom setu Hvalinska je uspela da dođe do brejak i povede 3:1, ali je Šnajder, inače 23. igračica sveta u ovom trenutku, uspela da poravna, a potom je propustila dve brejk prilike u 11. gemu. Meč je otišao u taj-brejk, a u njemu je Poljakinja
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