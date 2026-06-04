RHMZ je upravo objavio novu prognozu do 10. juna i teško da je ovo uobičajeno vreme

Danas osveženje, a onda se vraćamo na 30 stepeni. Ipak, ne i na letnje vreme - i narednih dana biće promenljivo uz kratkotrajnu kišu ili pljuskove s grmljavinom.

Danas je promenlјivo oblačno i malo svežije. Na severu i zapadu suvo posle podne sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom, ponegde i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku Srbije pojačan zapadni i severozapadni vetar, uveče u slablјenju i skretanju na južni pravac. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 °C, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), a u objavi u 11 sati daje i