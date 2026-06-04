Skandal potresa Real: Florentino Perez koristio montirani snimak Murinja u kampanji, Portugalac pobesneo

Predsednička trka u Real Madridu prerasla je u opšti skandal u koji su upleteni lažni video-snimci, veštačka inteligencija i pretnje tužbama od strane evropskih velikana.

Dok se aktuelni predsednik Florentino Peres i njegov izazivač Enrike Rikelme bore za glasove madridskih sociosa, u javnost isplivavaju bizarni detalji njihove prljave kampanje. Izazivač Rikelme je biračima obećao „kule i gradove“ u vidu dolazaka Jirgena Klopa, Rodrija i Erlinga Halanda, ali je Peres uzvratio još jače – objavom video snimka sa (navodno budućim) trenerom Žozeom Murinjom. Ipak, ekspresno je otkriveno da je reč o običnoj prevari. Na spornom snimku vidi