Slučaj "Zvicer" i bezbednost Vučića u Tivtu: "Ako je BIA imala takve podatke, morali su da ih podele sa partnerima", kažu izvori Nove iz bezbednosnih struktura

Nakon tvrdnji koje su plasirali režimski mediji da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozoren da ne putuje u Crnu Goru zbog navodnog prisustva odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, izvori Nove bliski bezbednosnim strukturama u Podgorici tvrde da se takve informacije ne poklapaju sa operativnim saznanjima na terenu.

Prema informacijama do kojih je došla Nova, u bezbednosnim strukturama Crne Gore sa rezervom gledaju na tvrdnje da je upravo navodno prisustvo Radoja Zvicera predstavljalo razlog zbog kojeg je predsedniku Srbije sugerisano da ne putuje na Samit EU – Zapadni Balkan u Tivtu. Izvor Nove upoznat sa bezbednosnim pripremama samita navodi da se takve informacije ne poklapaju sa operativnim podacima kojima raspolažu službe uključene u obezbeđivanje događaja. „Ne mogu da