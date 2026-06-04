U Srbiji promenljivo oblačno i svežije, ponegde kiša i pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nešto svežije vreme. Na severu i zapadu zemlje očekuje se uglavnom suvo vreme uz sunčane intervale, dok je samo tokom jutra ponegde moguća slaba i kratkotrajna kiša.

U ostalim krajevima Srbije mestimično će padati kiša, a sredinom dana i posle podne lokalno se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar, dok će na severu i istoku Srbije povremeno biti pojačan zapadni i severozapadni vetar. Tokom večeri vetar će oslabiti i promeniti smer na južni. Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 22 do 26 stepeni Celzijusa. Meteorolozi savetuju oprez u