U Srbiji promenljivo oblačno i svežije, ponegde kiša i pljuskovi sa grmljavinom

Nova pre 2 sata
U Srbiji promenljivo oblačno i svežije, ponegde kiša i pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nešto svežije vreme. Na severu i zapadu zemlje očekuje se uglavnom suvo vreme uz sunčane intervale, dok je samo tokom jutra ponegde moguća slaba i kratkotrajna kiša.

U ostalim krajevima Srbije mestimično će padati kiša, a sredinom dana i posle podne lokalno se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar, dok će na severu i istoku Srbije povremeno biti pojačan zapadni i severozapadni vetar. Tokom večeri vetar će oslabiti i promeniti smer na južni. Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 22 do 26 stepeni Celzijusa. Meteorolozi savetuju oprez u
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