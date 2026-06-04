Važna pobeda Srbije na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, Milvud dao gol odluke u nadoknadi

Nova pre 2 sata
Važna pobeda Srbije na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, Milvud dao gol odluke u nadoknadi

Nove generacija omladinske (U19) reprezentacije Srbije startovala je pobedom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Srbija je upisala važnu pobedu protiv domaćina turnira – Grčke, rezultatom 0:1 (0:0). Gol odluke postigao je Vilijam Milvud u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena. Naši omladinci se nakon prvog kola nalaze na prvoj poziciji na tabeli, nakon što je drugi meč grupe A6 između Portugala i Kazahstana završen bez pobednika - 1:1. Uzbudljiv meč viđen je u Solunu, u kome su izabranici selektora Slađana Nikolića imali solidnih prilika da ranije reše meč, pre svega
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