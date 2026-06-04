Vijesti: Sinoć na beogradskom aerodromu zadržano 28 državljana Crne Gore, među njima i urednik portala Vijesti

Nova pre 1 sat
Vijesti: Sinoć na beogradskom aerodromu zadržano 28 državljana Crne Gore, među njima i urednik portala Vijesti

Oko 30 državljana Crne Gore zadržano je sinoć na beogradskom aerodromu, nakon što su sat i nešto posle ponoći izašli iz aviona koji je doleteo iz Podgorice, posle višesatnog kašnjenja.

Oko 30 državljana Crne Gore zadržano je sinoć na beogradskom aerodromu, nakon što su sat i nešto posle ponoći izašli iz aviona koji je doleteo iz Podgorice, posle višesatnog kašnjenja. Prema informacijama koje su "Vijestima" preneli urednik portala "Vijesti" Dušan Cicmil i njegov pravni zastupnik, advokat Miroje Jovanović, putnicima, isključivo muškarcima sa crnogorskim dokumentima, oduzimani su pasoši i sprovođeni su u posebnu prostoriju, bez ikakvog objašnjenja
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