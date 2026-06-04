Izrael nastavlja vojne operacije na jugu Libana uprkos primirju

Izrael Kac kaže da će izraelske trupe ostati u tzv. „bezbednosnoj zoni" na jugu Libana

Ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će Izrael za sada da nastavi vojne operacije na terenu u južnom Libanu, a raseljeni libanski stanovnici neće moći da se vrate svojim domovima. Njegova izjava usledila je dan nakon što su Liban i Izrael, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, postigli dogovor o prekidu vatre, preneo je Rojters. Kac je naveo da će izraelske trupe ostati u tzv. „bezbednosnoj zoni" na jugu Libana, uključujući i područje zamka