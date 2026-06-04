Kuleba: Evropski pregovori sa Putinom mogu štetiti Ukrajini

Kuleba je rekao i da bi odustajanje Moskve od zahteva da ima kontrolu nad čitavim Donbasom trebalo da bude preduslov za bilo kakve mirovne pregovore

KIJEV- Bivši ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba upozorio je danas da bi inicijativa zapadnoevropskih država za uključivanje Rusije u mirovne pregovore o Ukrajini mogla da poveća pritisak na Kijev da pristane na ustupke koje inače ne bi prihvatio. Kuleba, koji je funkciju šefa diplomatije obavljao do 2024. godine, ocenio je da Nemačka, Francuska i Velika Britanija, poznate kao grupa E3, nemaju dovoljno uticaja na Rusiju da bi primorale predsednika