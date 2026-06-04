Vaks: Tramp pozitivno gleda na odnose SAD i Srbije, Ekspo veoma važan

Politika pre 1 sat
Vaks: Tramp pozitivno gleda na odnose SAD i Srbije, Ekspo veoma važan

„Donald Tramp je ukazao na to da su Srbija i SAD bili saveznici u oba svetska rata i da imaju zajedničku istoriju”, rekao je Gevin Vaks

VAŠINGTON – Komesar Sjedinjenih Američkih Država za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd Gevin Vaks izjavio je danas da pozitivno gleda na odnose Srbije i SAD i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. On je novinarima iz Srbije u Vašingtonu rekao da smatra da i američki predsednik Donald Tramp to vidi na isti način. „Na te odnose gledam veoma pozitivno. Mislim da ih i predsednik (Donald Tramp) vidi na isti način. Nedavno je čak
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