Marko Rubio o Grenlandu: "Za sada" je to deo Danske, ali i važan element odbrane Zapada

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je Grenland deo Danske "za sada", ali je istovremeno naglasio da Vašington ostaje aktivno uključen u razgovore o budućoj ulozi ovog ostrva.

Govoreći pred Odborom za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa SAD, Rubio je izbegao da direktno odgovori na pitanje da li je Vašingtonu potrebno vlasništvo nad teritorijom koja je unutar NATO saveza kako bi mogao da je brani, prenosi NIN. Umesto toga, ukazao je na tekuće razgovore između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda o ulozi ostrva u kolektivnoj odbrani Alijanse. "Mi smo zapravo uključeni u razgovore sa Grenlandom i Danskom o korišćenju