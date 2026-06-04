Oko 30 državljana Crne Gore zadržano sinoć na beogradskom aerodromu

Radio 021 pre 2 sata  |  Vijesti
Oko 30 državljana Crne Gore zadržano sinoć na beogradskom aerodromu

Oko 30 državljana Crne Gore zadržano je sinoć na beogradskom aerodromu, nakon što su posle ponoći izašli iz aviona koji je doleteo iz Podgorice, posle višesatnog kašnjenja.

Prema informacijama koje su "Vijestima" preneli urednik portala "Vijesti" Dušan Cicmil i njegov pravni zastupnik, advokat Miroje Jovanović, putnicima, isključivo muškarcima sa crnogorskim dokumentima, oduzimani su pasoši i sprovođeni su u posebnu prostoriju, bez ikakvog objašnjenja zbog čega im je ograničeno kretanje. Prema saznanjima lista, putnici, njih 28, odvedeni su u posebnu prostoriju, gde je bilo i nekoliko državljana Crne Gore koji su sleteli iz Barselone.
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