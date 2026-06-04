Vozači od danas jednim TAG-om plaćaju putarinu u Srbiji i Republici Srpskoj

Radio 021 pre 13 minuta  |  FoNet
Vozači od danas jednim TAG-om plaćaju putarinu u Srbiji i Republici Srpskoj

Preduzeće Putevi Srbije najavilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine TOLL4ALL.

Saradnja Puteva Srbije i Autoputeva Republike Srpske korisnicima je omogućila da jednim TAG uređajem koriste autoputeve u Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama. Mreža TOLL4ALL sada obuhvata pet sistema naplate putarine: Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede, dodaje se u
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