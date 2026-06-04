Mađarski MOL veruje u pozitivan ishod pregovora o Naftnoj industriji Srbije

Radio sto plus pre 3 sata
Mađarski MOL veruje u pozitivan ishod pregovora o Naftnoj industriji Srbije
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u četvrtak da zahtev mađarske kompanije MOL za dodatno vreme u pregovorima o kupovini Naftne industrije Srbije (NIS) sa većinskim ruskim vlasnikom Gaspromnjeftom, pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a. “To znači da MOL veruje u pozitivan ishod završetka tih pregovora. Iz Gaspromnjefta su potvrdili da se razgovori nastavljaju i da ima još otvorenih
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