Mađarski MOL veruje u pozitivan ishod pregovora o Naftnoj industriji Srbije

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u četvrtak da zahtev mađarske kompanije MOL za dodatno vreme u pregovorima o kupovini Naftne industrije Srbije (NIS) sa većinskim ruskim vlasnikom Gaspromnjeftom, pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a. “To znači da MOL veruje u pozitivan ishod završetka tih pregovora. Iz Gaspromnjefta su potvrdili da se razgovori nastavljaju i da ima još otvorenih