Mediji: Pojačane kontrole putnika pri ulasku iz Crne Gore u Srbiju, bez zvaničnog objašnjenja

Radio sto plus pre 11 minuta
Mediji: Pojačane kontrole putnika pri ulasku iz Crne Gore u Srbiju, bez zvaničnog objašnjenja

Razloge zadržavanja nadležni organi Srbije za sada nisu zvanično objasnili, a ovakva reakcija je usledila nakon što je juče iz Tivta vraćeno 87 muškaraca iz Srbije zbog procene da su pretnja bezbednosti.

Oni su u Tivat doputovali čarter letom srpske nacioonalne avio kompanije i to dva dana uoči samita EU-Zapadni Balkan na koji dolaze najviši zvaničnici EU, država članica Unije i regiona. Prema pisanju podgoričkih Vijesti na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu noćas je zadržano oko 30 državljana Crne Gore koji su sat iza ponoći sleteli iz Podgorice. Urednik podgoričkog dnevnika Dušan Cicmil, jedan od putnika na letu iz Podgorice, ispričao je da su, bez ikakvog
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