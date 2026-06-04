Policija: U padu aviona kod Medulina poginule četiri osobe

Radio sto plus pre 4 sati
Policija: U padu aviona kod Medulina poginule četiri osobe

Reč je o nemačkom avionu manijih dimenzija koji je poleteo iz Austrije, a odredište mu je bilo Medulin u Istri.

Nesreća se dogodila oko 11.20 na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina, a policija je po dobijanju informacije na teren uputila sve hitne službe. “U 11.18 sati zaprimljena je dojava o padu manjeg aviona na području Campanož, nedaleko od aerodroma Medulin, sve hitne službe su na terenu i preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti”, objavila je istarska policija. Prema nezvaničnim informacijama, u avionu su bili strani državljani.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Detalji avionske nesreće u Istri: Letelica upala u vrtlog, poginula četiri državljanina Austrije

Detalji avionske nesreće u Istri: Letelica upala u vrtlog, poginula četiri državljanina Austrije

Euronews pre 1 sat
Detalji stravičnog pada aviona u Istri: "Vertikalno su se strmoglavili u smrt, nije im bilo spasa"

Detalji stravičnog pada aviona u Istri: "Vertikalno su se strmoglavili u smrt, nije im bilo spasa"

Telegraf pre 2 sata
(Foto) Srušio se avion u Hrvatskoj, najmanje četvoro poginulih

(Foto) Srušio se avion u Hrvatskoj, najmanje četvoro poginulih

Newsmax Balkans pre 3 sata
Srušio se mali avion u Hrvatskoj, poginule četiri osobe

Srušio se mali avion u Hrvatskoj, poginule četiri osobe

RTS pre 4 sati
Nesreća u Istri: Pao manji avion, četiri osobe poginule, za dve se traga

Nesreća u Istri: Pao manji avion, četiri osobe poginule, za dve se traga

Dnevnik pre 4 sati
Policija: U padu aviona kod Medulina poginule četiri osobe

Policija: U padu aviona kod Medulina poginule četiri osobe

Beta pre 5 sati
Srušio se manji avion kod Medulina u Hrvatskoj, ima poginulih

Srušio se manji avion kod Medulina u Hrvatskoj, ima poginulih

Euronews pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromAustrijaNemačka

Balkan, najnovije vesti »

(BLOG) Tenzije pred Samit EU u Tivtu: Stigao i Vučić - "deportovani aktivisti koji je trebalo da zakače neke banere, neka čuda"…

(BLOG) Tenzije pred Samit EU u Tivtu: Stigao i Vučić - "deportovani aktivisti koji je trebalo da zakače neke banere, neka čuda"

N1 Info pre 20 minuta
Potpisano nekoliko sporazuma i memoranduma Crne Gore i Francuske

Potpisano nekoliko sporazuma i memoranduma Crne Gore i Francuske

Insajder pre 15 minuta
Vučić iz Tivta: Sa liderima iz EU i regiona o evropskom putu i jačanju saradnje i poverenja

Vučić iz Tivta: Sa liderima iz EU i regiona o evropskom putu i jačanju saradnje i poverenja

Insajder pre 5 minuta
Vučić na otvaranju Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu sa Milatovićem i Spajićem

Vučić na otvaranju Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu sa Milatovićem i Spajićem

RTV pre 15 minuta
Burno pred EU samit u Tivtu: Šta se desilo za 24 sata

Burno pred EU samit u Tivtu: Šta se desilo za 24 sata

BBC News pre 11 minuta