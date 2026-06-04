Policija: U padu aviona kod Medulina poginule četiri osobe

Reč je o nemačkom avionu manijih dimenzija koji je poleteo iz Austrije, a odredište mu je bilo Medulin u Istri.

Nesreća se dogodila oko 11.20 na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina, a policija je po dobijanju informacije na teren uputila sve hitne službe. “U 11.18 sati zaprimljena je dojava o padu manjeg aviona na području Campanož, nedaleko od aerodroma Medulin, sve hitne službe su na terenu i preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti”, objavila je istarska policija. Prema nezvaničnim informacijama, u avionu su bili strani državljani.