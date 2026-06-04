Roditelji đaka Jovine gimnazije razgovarali sa ministrom Stankovićem

Radio sto plus pre 1 sat
Roditelji đaka Jovine gimnazije razgovarali sa ministrom Stankovićem

Posle sastanka roditelji su ocenili da je bio konstruktivan, kao i da su iznenađeni da ministar nije bio upoznat “sa dubinom krize i sa količinom problema sa kojima se susrećemo i mi i naša deca i profesori”, preneo je portal televizije N1.

Prema njihovim rečima, ministar je rekao da on nije jedini nadležan za rešavanje krize, kao i da smatra da je nadležnost kod pokrajinskih institucija i neprijatno je iznenađen da one ćute. “Obećao je da će razgovarati sa svima koji bi mogli uticati na rešavanje ove krize. Potvrdio nam je da pokrajinski sekretar za obrazovanje zaista postoji. Mi nismo bili sigurni u to jer smo pokušavali da dođemo do njega više puta, ali nismo uspeli”, kazali su roditelji ispred
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