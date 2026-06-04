Izrael i Liban se dogovorili da obnove primirje; Hezbolah odbacuje sporazum

RTS pre 1 sat
Izrael i Liban se dogovorili da obnove primirje; Hezbolah odbacuje sporazum

Primirje između Izraela i Libana uslovljeno je potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njenih operativaca sa juga zemlje, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je objavio američki Stejt department nakon pregovora u Vašingtonu. Svaki prihvatljiv dogovor mora da počne potpunim povlačenjem izraelskih snaga sa celokupne libanske teritorije, poručio je Hezbolah odbacujući sporazum o prekidu vatre. Stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija

15:22 Novak: Svetu preti nestašica nafte, ako se nastavi sukob na Bliskom istoku Zamenik predsednika ruske vlade Aleksandar Novak upozorio je da bi svet mogao da se suoči sa nestašicom nafte tokom ove godine ukoliko se nastavi sukob na Bliskom istoku. Novak je rekao da bi produžavanje aktuelne krize moglo da izazove ozbiljne poremećaje na globalnom energetskom tržištu. "Ako se sukob oduži i proizvodnja u zemljama Persijskog zaliva ne bude povećana, za nekoliko
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