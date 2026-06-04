Rat u Ukrajini – 1.602. dan. Kremlj je potvrdio da nema nikakvih planova za kontakte između predsednika Vladimira Putina ili ruskih zvaničnika s američkom delegacijom koja prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ukrajinska vojska je objavila da je preuzela Gorlovku, u Donjeckoj oblasti, koju su privremeno okupirali Rusi.

"Majstor i Margarita" proterani iz Kijeva – srušen spomenik Bulgakovu Spomenik piscu i rođenom stanovniku ukrajinske prestonice, Mihailu Bulgakovu, koji je stajao na Andrejivskom uzvišenju, demontiran je u Kijevu, objavio je ukrajinski list Strana.ua. Novinari su objavili snimak na kojem se vidi kako radnici komunalnih službi tovare u kamion spomenik, koji je ranije stajao u blizini književnog memorijalnog muzeja pisca. U blizini su bili ljudi koji su posmatrali