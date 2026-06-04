Nezgoda na Brankovom mostu – vozač autobusa izgubio svest, pa probio zaštitnu ogradu

RTS pre 1 sat
Nezgoda na Brankovom mostu – vozač autobusa izgubio svest, pa probio zaštitnu ogradu

Nekoliko minuta pre ponoći, na Brankovom mostu je došlo do ozbiljne saobraćajne nezgode. Vozač gradskog autobusa, kome je iznenada pozlilo, izgubio je svest i kontrolu nad vozilom.

Vozaču gradskog autobusa iznenada je pozlilo dok se kretao iz pravca grada ka Novom Beogradu. On je izgubio svest i kontrolu nad vozilom, udario je u vozila ispred sebe i probio razdelnu ogradu i zaustavio se udarom u zaštitnu ogradu na suprotnoj strani. U autobusu u tom trenutku nije bilo putnika. Povređeni vozač je prevezen u Centar za hitnu pomoć Vojnomedicinske akademije. Pukovnik doktor Nebojša Marić kaže za RTS da se radi o pacijentu starosti 52 godine koji
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