Zapalio se krov stambene zgrade na Bežanijskoj kosi

RTS pre 32 minuta
Zapalio se krov stambene zgrade na Bežanijskoj kosi

Krov na stambenoj zgradi u Vespučijevoj ulici na Bežanijskoj kosi zapalio se noćas. Intervenisao je veliki broj vatrgasaca. Nema povređenih.

Požar je izbio oko 2 časa posle ponoći, a na teren je izašlo šest vatrogasnih vozila sa velikim brojem vatrogasaca. Stanari su evakuisani na vreme i niko nije povređen. Vatrogasci su brzo lokalizovali i ugasili vatru, sprečivši njeno širenje na okolne objekte. Materijalna šteta je velika, ali uzrok požara još uvek nije poznat i biće utvrđen uviđajem. Vespučijeva ulica nije bila zatvorena za saobraćaj, jer se u njoj ne odvija gradski saobraćaj. Stanari su se nakon
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