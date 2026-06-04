Zelenski: Pojačani udari čine Ukrajinu ravnopravnijom u pregovorima; Moskva: Napad na Sankt Peterburg teroristički čin

Rat u Ukrajini – 1.602. dan. Dan nakon ukrajinskog napada na Sankt Peterburg – Moskva ga vidi kao teroristički čin, Kijev smatra da ih pojačani udari na Rusiju čine ravnopravnim u pregovorima. Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovrima o okončanju rata, pre svega ruska strana i naglasio da je to potrebno kako bi se postigao mir.

Ukrajina je izvršila napade na više lokacija u Rusiji. Pogođeni su naftni terminal u Sankt Peterburgu, vojni pogon u Tambovskoj oblasti, brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat, autobus na relaciji Moskva-Simferopolj. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio se ukrajinskim vojnicima na preciznosti i potvrdio da su te ciljeve pogodile ukrajinske snage. Ocenio je da pojačani udari Ukrajine na ciljeve unutar Rusije omogućavaju Kijevu da