BLISKOISTOČNI SUKOB - Nakon objave Izraela i Libana da su postigli sporazum o prekidu vatre, pucanje se nastavlja - "umerenije"

RTV pre 48 minuta  |  Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB - Nakon objave Izraela i Libana da su postigli sporazum o prekidu vatre, pucanje se nastavlja - "umerenije"…

VAŠINGTON, BEJRUT,RIJAD,GAZA - Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa.

Rezolucija, koju su predvodile demokrate, usvojena je sa 215 glasova "za" i 208 "protiv", a podržala su je i četiri republikanska kongresmena, preneo je Rojters. Iako glasanje predstavlja "politički udarac" predsedniku Donaldu Trampu, mera za sada ima simboličan značaj, jer da bi stupila na snagu, rezoluciju bi morao da usvoji i Senat, a za prevazilaženje očekivanog predsedničkog veta bila bi potrebna dvotrećinska većina u oba doma Kongresa, ističe pomenuta
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