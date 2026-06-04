Deficit budžeta u periodu januar-april 99,6 milijardi dinara, bolje od plana za 86,5 milijardi dinara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Deficit budžeta u periodu januar-april 99,6 milijardi dinara, bolje od plana za 86,5 milijardi dinara

BEOGRAD - U Srbiji je u periodu januar-april ove godine ostvaren deficit republičkog budžeta u iznosu od 99,6 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 86,5 milijardi dinara, s obzirom na to da je planiran deficit u iznosu od 186,2 mlijardi dinara, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Kako se navodi, u aprilu je ostvaren deficit u iznosu od 1,7 milijardi dinara. Precizira se da su u martu naplaćeni prihodi od 202,6 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 174 milijardi. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 99,4 milijardi dinara i akciza od 26,2 milijardi dinara. Porez na dobit je naplaćen u iznosu od 24,8 milijardi dinara. Neporeski prihodi su iznosili 27,5 milijardi dinara, a
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