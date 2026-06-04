Njujork nanizao 12. pobedu u plej-ofu - Sparsi prvi put u istoriji gube u NBA finalu (VIDEO)

RTV pre 2 sata  |  RTS
Njujork nanizao 12. pobedu u plej-ofu - Sparsi prvi put u istoriji gube u NBA finalu (VIDEO)

SAN ANTONIO - Košarkaši Njujork niksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio sparsa rezultatom 105:95 (19:27, 29:28, 28:21, 29:19) u prvoj utakmici velikog NBA finala.

Već u prvoj utakmici velikog NBA finala Njujork niksi su navijačima San Antonija priredili hladan tuš. Uzeli su "brejk" u Teksasu i nanizali svoju 12. pobedu u ovogodišnjem plej-ofu. Za poraz ne znaju još od drugog susreta sa Atlanta hoksima u prvoj rundi na Istoku. Niksi su napravili istorijski presedan i postali prvi tim koji je savladao San Antonio u prvoj utakmici finalne serije. Dosad su Sparsi imali skor 6-0 u uvodnim mečevima i nikada nisu zaostajali u NBA
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