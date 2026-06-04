Pripadnik Vojske Srbije poginuo nakon napada na UN bazu u Libiji

RTV pre 2 sata  |  RTV
Pripadnik Vojske Srbije poginuo nakon napada na UN bazu u Libiji

BEOGRAD/BEJRUT - Pripadnik Vojske Srbije stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta.

Starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 04.00 časa po lokalnom vremenu. U napadu su povređena još dva pripadnika međunarodnih snaga – jedan iz oružanih snaga Republike El Salvador i jedan iz oružanih snaga Kraljevine Španije. Stariji vodnik Milovan Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu.
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