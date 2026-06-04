Promenljivo oblačno i malo svežije, do 26 stepeni

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Promenljivo oblačno i malo svežije, do 26 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, sa najnižom temperaturom od 13 do 17, a najvišom od 22 do 26 stepeni.

Na severu i zapadu biće suvo sa sunčanim intervalima, samo je još ujutro ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša, dok će u ostalim krajevima biti mestimično sa kišom, a sredinom dana i posle podne i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, prenosi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab i umeren, na severu i istoku Srbije pojačan zapadni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na južni. I u Novom Sadu će biti promenljivo oblačno i malo
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