Sviridenko: EU odobrila prvi korak u pristupnim pregovorima sa Ukrajinom i Moldavijom

KIJEV - Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko izjavila je da su se sve države članice Evropske unije saglasile da otvore razgovore sa Ukrajinom i Moldavijom o prvoj grupi pitanja u okviru njihovih pristupnih pregovora.

Sviridenko je na mreži X ocenila da je reč o važnom koraku ka članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji i poručila je da se zemlja približava svom strateškom cilju. Kipar, koji trenutno predsedava Savetom EU, saopštio je da su počele pripreme za formalno otvaranje pregovora o prvoj grupi pregovaračkih poglavlja sa Ukrajinom i Moldavijom. Ta poglavlja obuhvataju pitanja vladavine prava i demokratskih standarda. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da su Mađarska i