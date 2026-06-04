Vučić u Tivtu: Državljani Srbije kojima je zabranjen ulaz u Crnu Goru nisu počinili nijedno krivično delo, loša politička procena, platiću cenu

TIVAT - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Tivat gde će danas i sutra učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu. Uoči Samita predsednik Vučić ima bilateralne sastanke. Vučić je rekao novinarima da se oseća bezbedno u Tivtu. Istakao je da momci koji su juče vraćeni iz Tivta nisu nikom ništa loše uradili i da su samo nosili banere. Naveo je da je neko iz njegovog okruženja imao lošu procenu i hteo je da ga iznenadi lepim transparentima zbog čega će, kako kaže, on

Na pitanje da li se oseća bezbedno s obzirom na preporuke BIA koje je imao uoči puta u Crnu Goru, Vučić je napomenuo da se oseća uvek sigurno i bezbedno jer ima ozbiljno obezbeđenje. - Otvoren Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu, Vučić sa Milatovićem i Spajićem Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeras otvaranju Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu. View this post on Instagram - Državljani Srbije kojima je zabranjen ulaz u Crnu Goru nisu počinili nijedno