Đedović Handanović: MOL vjeruje u pozitivan ishod pregovora o NIS-u

BEOGRAD - Zahtjev MOL-a za dodatno vrijeme u pregovorima s "Gazpromnjeftom" pokazuje da postoji uvjerenje da je moguće postići dogovor o budućnosti srbijanske naftne industrije, izjavila je za RTS ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Zahvalila je Washingtonu na dosadašnjem razumijevanju srbijanskog stava. Govoreći o prijedlogu domaćeg poduzetnika Ranka Mimovića za kupnju ruskog udjela u NIS-u, ministrica kaže da se država o tome ne može izjasniti bez službenog stava većinskog vlasnika. Tvrtka MOL zatražila je od Washingtona još 30-dnevnu odgodu pregovora o kupnji ruskog udjela u NIS-u. "To znači da MOL vjeruje u pozitivan ishod tih pregovora. Gazpromnjeft je jučer potvrdio da se razgovori