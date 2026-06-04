OHR između Vašingtona i Brisela: Na šta ukazuje izostanak dogovora o novom visokom predstavniku u BiH?

Slobodna Evropa pre 29 minuta
OHR između Vašingtona i Brisela: Na šta ukazuje izostanak dogovora o novom visokom predstavniku u BiH?

Uprkos očekivanjima da Bosna i Hercegovina dobije početkom juna devetog visokog predstavnika, to se nije desilo.

Dvodnevna sjednica Vijeća za provođenje mira u BiH (PIC), koja odlučuje o prvom čovjeku OHR-a, nije urodila plodom. Iako su predviđanja u političkim krugovima već danima bila kako će Christiana Schmidta zamijeniti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, za kojeg se navodi da uživa i podršku Sjedinjenih Američkih Država, to se nije desilo. Umjesto dogovora, najavljeno je kako će se o budućem visokom predstavniku razgovarati ponovo krajem juna. Za analitičare
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