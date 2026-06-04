Fon der Lajen u Tivtu: „Samit posvećen sledećem poglavlju evrointegracija Zapadnog Balkana“

Serbian News Media pre 1 sat
Fon der Lajen u Tivtu: „Samit posvećen sledećem poglavlju evrointegracija Zapadnog Balkana“

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je večeras u Tivtu da je ovonedeljni samit Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana posvećen narednim koracima u evrointegracijama tog regiona. „Divno je ponovo biti u Tivtu.

Gde se ljudi i kulture sreću vekovima. Čitav Zapadni Balkan leži u srcu evropske istorije. Naš samit je posvećen sledećem poglavlju“, napisala je Fon der Lajen na Iksu. Fon der Lajen je uz tu poruku objavila snimak na kojem se vidi dolazak nje i predsednika Evropskog saveta Antonija Košte na neformalnu večeru, koju domaćini sutrašnjeg samita, predsednik i premijer Crne Gore, Jakov Milatović i Milojko Spajić, priređuju povodom 20. godišnjice crnogorske nezavisnosti.
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