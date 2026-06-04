Ministarstvo finansija: U prva četiri meseca deficit budžeta 99,6 milijardi dinara, bolje od plana

U Srbiji je u prva četiri meseca ove godine ostvaren deficit republičkog budžeta u iznosu od 99,6 milijardi dinara, što je bilo bolje od budžetskog plana za 86,5 milijardi dinara, s obzirom da je planiran deficit u iznosu od 186,2 milijardi dinara, saopštilo je danas Ministarstvo finansija.

U aprilu je ostvaren deficit u iznosu od 1,7 milijardi dinara, objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija. Kako je navedeno, u aprilu su naplaćeni prihodi u iznosu od 202,6 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 174 milijarde dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosio se na uplatu PDV u iznosu od 99,4 milijarde dinara i akciza u iznosu od 26,2 milijarde dinara. Porez na dobit je naplaćen u iznosu od 24,8 milijardi dinara. Neporeski prihodi