Poljska kvalifikantkinja pobedila Šnajder za plasman u finale Rolan Garosa

Poljska teniserka Maja Hvalinska plasirala se danas u finale Otvorenog prvenstva Francuske u Parizu, pošto je pobedila rusku igračicu Dijanu Šnajder sa 7:6 (4), 6:4.

Meč između Šnajder i Hvalinske, 23. i 114. igračice sveta, trajao je dva sata i 10 minuta. Hvalinska, koja je do glavnog žreba drugog grend slema stigla kroz kvalifikacije, prva je došla do brejka u meču, u četvrtom gemu. Već u narednom gemu Šnajder je vratila brejk, a teniserke su zatim čuvale svoje servise sve do taj-brejka. U dodatnom gemu Šnajder je vodila sa 4:3, da bi Hvalinska serijom od četiri uzastopna poena stigla do preokreta i vođstva u setovima.