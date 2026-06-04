Roditelji đaka Jovine gimnazije razgovarali sa Ministrom prosvete u Beogradu

Serbian News Media pre 7 sati
Roditelji đaka Jovine gimnazije razgovarali sa Ministrom prosvete u Beogradu

Roditelji đaka gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Novog Sada, razgovarali su sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem u Beogradu, o stanju u toj gimnaziji za koje roditelji krive direktora Radivoja Stojkovića.

Posle sastanka roditelji su ocenili da je bio konstruktivan, kao i da su iznenađeni da ministar nije bio upoznat „sa dubinom krize i sa količinom problema sa kojima se susrećemo i mi i naša deca i profesori“, preneo je portal televizije N1. Prema njihovim rečima, ministar je rekao da on nije jedini nadležan za rešavanje krize, kao i da smatra da je nadležnost kod pokrajinskih institucija i neprijatno je iznenađen da one ćute. „Obećao je da će razgovarati sa svima
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